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Сияйрто заявил, что прибыл в Москву на переговоры с Лихачевым и Новаком по энергетике

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своих социальных сетях сообщил, что прибыл в Москву на переговоры по энергетике с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и вице-премьером России Александром Новаком.

«Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. Сначала с вице-премьером РФ, ответственным за энергетику, Александром Новаком, потом с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым», — пишет Сийярто.

«Росатом» продолжает строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которая является по сути расширением уже существующей АЭС за счет строительства новых энергоблоков.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком заверил его в намерении венгерской стороны и далее блокировать санкции против ядерной энергетики России.

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