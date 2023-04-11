AP: США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций

Власти США подозревают, что ОАЭ может помогать России обходить западные санкции. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

По информации агентства, американская разведка якобы поймала сотрудников разведки РФ, которые говорили о том, что убедили ОАЭ сотрудничать против спецслужб Великобритании и США. Из-за этого Вашингтон обеспокоен, что ОАЭ могут помогать России обходить введенные против нее санкции.

Уточняется, что официальные американские лица не подтвердили подлинность документа под названием «Россия/ОАЭ: Углубление разведывательных отношений», датированного 9 марта.

«ОАЭ ... рассматривают взаимодействие с российской разведкой как возможность укрепить растущие связи между Абу-Даби и Москвой, а также диверсифицировать разведывательное партнерство на фоне опасений по поводу выхода США из региона», — говорится в документе.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет.