Аудиторы сообщили о «вымывании» молодежи с рынка труда в России — до 29,8% всех занятых

В период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года количество трудящихся россиян в возрасте до 35 лет снизилось на 1,33 млн человек. Об этом написало РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое основано на данных Росстата. До этого настолько масштабное падение численности работников в возрасте до 35 лет наблюдалось только по итогам пандемийного 2020 года. Тогда сокращение составило 1,34 млн человек.

В итоге в декабре 2022 года число молодых работников на рынке труда достигло 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, что является минимумом за весь период доступной статистики (с 2006 года). Число занятой молодежи опустилась до минимума за всю новейшую историю страны, отметили в FinExpertiza. В компании пояснили, что старение населения и рабочей силы стало активно проявляться еще с 1990-х годов.

По данным компании, наиболее значительно снизилось количество работников в возрасте от 25 до 29 лет. Их число уменьшилось на 724 тыс. (7,2 млн человек). В исследовании уточняется, что это важная для экономики категория молодых сотрудников: они уже с опытом работы, но обладают высокой трудовой мобильностью. В эту возрастную категорию попали родившиеся в кризисный период 1993–1997 годов.

Эксперты объяснили сокращение количества молодых специалистов на рынке труда в России низкой рождаемостью в 1990-е годы, высокими показателями безработицы в молодых группах, оттоком из страны молодых специалистов на фоне спецоперации. По словам экспертов, основной опасностью тенденции является увеличение сроков подбора сотрудников. По оценке hh.ru, время поиска подходящего кандидата затягивается в полтора раза.