Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос: более четверти россиян готовы в будущем пользоваться беспилотным аэротакси

close
100%
pony.ai

Более четверти россиян – 26% — готовы пользоваться беспилотными аэротакси после того, как они пройдут необходимые испытания. Всего в таком виде транспорта заинтересованы 43% граждан. Об этом написало ТАСС со ссылкой на данные опроса компании «Транспорт будущего».

В компании уточнили, что каждый второй респондент позитивно относится к аэротакси. В основном опрошенные связывают этот вид транспорта с поиском пропавших людей или с помощью спасателям, а также доставкой продуктов.

Из опроса следует, что более трети респондентов – 37% — готовы заплатить за поездку в беспилотном такси ту же сумму, что и в традиционном в час пик. То есть от 100 до 500 рублей. При этом каждый пятый россиянин готов потратить на это несколько тысяч рублей.

Более четверти россиян – 26% — считают, что люди пересядут на беспилотные такси через десять лет, а 14% — в течение трех-пяти лет.

Ранее сообщалось, что аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби планируют запустить электрические такси с вертикальным взлетом и посадкой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях