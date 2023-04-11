Опрос: более четверти россиян готовы в будущем пользоваться беспилотным аэротакси

Более четверти россиян – 26% — готовы пользоваться беспилотными аэротакси после того, как они пройдут необходимые испытания. Всего в таком виде транспорта заинтересованы 43% граждан. Об этом написало ТАСС со ссылкой на данные опроса компании «Транспорт будущего».

В компании уточнили, что каждый второй респондент позитивно относится к аэротакси. В основном опрошенные связывают этот вид транспорта с поиском пропавших людей или с помощью спасателям, а также доставкой продуктов.

Из опроса следует, что более трети респондентов – 37% — готовы заплатить за поездку в беспилотном такси ту же сумму, что и в традиционном в час пик. То есть от 100 до 500 рублей. При этом каждый пятый россиянин готов потратить на это несколько тысяч рублей.

Более четверти россиян – 26% — считают, что люди пересядут на беспилотные такси через десять лет, а 14% — в течение трех-пяти лет.

Ранее сообщалось, что аэропорты в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби планируют запустить электрические такси с вертикальным взлетом и посадкой.