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РБК: Минпромторг предложил изменить критерии отнесения автоэлектроники к продукции РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство промышленности и торговли России введет балльную систему оценки уровня локализации производства автоэлектроники. Об этом сообщает РБК.

В данный момент производители автоэлектроники должны обеспечивать цену отечественных комплектующих в готовом продукте на уровне более 50%, однако им стало сложнее соответствовать этому критерию из-за резких скачков курса валют и дефицита электронных компонентов в 2021–2022 годах.

Согласно подготовленным изменениями, с 2024 года разработчики автоэлектроники должны будут владеть всеми необходимыми правами на техническую и конструкторскую документацию, а также программное обеспечение, проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и все технологические операции в России, а с 2026 года — использовать при проектировании российские электронные компоненты.

Выполнение этих требований является критичным «для реализации политики импортозамещения и обеспечения бесперебойного выпуска автомобильной, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники», отмечает издание.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак объяснил РБК, что это решение является ключевым инструментом для стимулирования локализации автопроизводителей, производителей электронных блоков управления и микроэлектроники.

В министерстве рассчитывают, что изменения помогут достичь в будущем независимости от импортной электроники в сфере наземного транспорта, создать и внедрить крупносерийное производство российской автоэлектроники и ее компонентов, перенести наиболее высокотехнологичные и ресурсоемкие операции по созданию автоэлектроники и ее компонентов в РФ, рассказал Шпак.

Балльную систему для присуждения статуса российской продукции для вычислительной техники Минпромторг ввел в 2022 году, теперь он планирует распространить данную систему на медицинское и телекоммуникационное оборудование, светотехнику, электронную компонентную базу и другую продукцию.

Ранее Банк России поддержал импортозамещение на банковском рынке, при этом отметив сложности с замещением терминалов.

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