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Спрос россиян на недвижимость в Болгарии, Чехии и Италии упал в 5 раз в 2023 году

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Depositphotos

Спрос на недвижимость в Болгарии, Чехии и Италии со стороны граждан России сократился в пять раз по итогам первого квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на фоне трудной логистики и санкций. Об этом сообщила коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова, передает ТАСС.

Как рассказала Милишенкова, в Болгарии отмечается снижение активности русскоязычных покупателей в 5,8 раза, в Чехии — в 5,3 раза, а в Италии — в 5 раз.

Эксперт пояснила, что Болгария и Италия ранее были популярны среди россиян для покупки жилья для отдыха, но интерес резко упал из-за того, что добраться в эти страны из РФ можно только с несколькими пересадками. Кроме того, в этих странах нет программы «золотой визы», которая могла бы поддержать спрос со стороны инвесторов, отметила она.

Проблемы с логистикой повлияли и на спрос в Чехии, где россияне ранее часто покупали квартиры для себя или для детей, обучающихся в местных университетах, подчеркнула директор международного брокера недвижимости. Она также указала на то, что в настоящее время многие семьи ориентируются на обучение детей в китайских вузах.

При этом интерес у россиян остался к Германия и Франции, где рынки недвижимости по-прежнему привлекательны для инвесторов и мигрантов.

В Tranio также добавили, что в текущем году Португалия прекратила выдачу «золотых виз» за покупку недвижимости (спрос россиян к этой стране после этого упал на 26%), а в Черногории перестали выдавать «золотые паспорта» (спрос россиян снизился на 17%). Однако граждане РФ все еще могут рассчитывать на вид на жительство за покупку недвижимости в странах ЕС, например в Испании, в которой спрос россиян на недвижимость за прошлый год также снизился на 40%, но остается высоким.

Ранее «Коммерсант» писал, что с января по 15 марта 2023 года спрос на недвижимость в европейских странах со стороны граждан РФ превысил уровень 2019 года на 54% — на государства Евросоюза (ЕС) пришлась почти треть запросов на приобретение всей зарубежной недвижимости.

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