Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стоимость биткоина превысила $30 тысяч впервые с июня 2022 года

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Стоимость биткоина (Bitcoin) в ходе торгов 11 апреля поднялась до $30,194 тыс, ее рост составил более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

В последний раз стоимость биткойна превышала $30 тыс. 10 июня 2022 года.

По данным на 05:33 мск его стоимость находится на уровне $30,269 тыс. (+6.86%).

Пик стоимости данной криптовалюты был зафиксирован 9 ноября 2021 года ($67,554). После этого началось резкое снижение. 18 июня 2022 года биткоин опустился до отметки в $17,630.

10 апреля стоимость биткоина поднялась выше $29 тыс.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рынок криптовалют непредсказуем, и призвал вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы. Он отметил, что сам скептически относится к биткоину, но сейчас многие, в том числе в России, работают на этом рынке. Депутат обратил внимание на рост цены криптовалюты из-за напряженной ситуации на американском рынке. По его словам, при угрозе кризиса инвесторы начинают искать альтернативные активы, куда можно вложить сбережения, и тогда биткоин оказывается привлекательной валютой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях