Стоимость биткоина превысила $30 тысяч впервые с июня 2022 года

Стоимость биткоина (Bitcoin) в ходе торгов 11 апреля поднялась до $30,194 тыс, ее рост составил более чем 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

В последний раз стоимость биткойна превышала $30 тыс. 10 июня 2022 года.

По данным на 05:33 мск его стоимость находится на уровне $30,269 тыс. (+6.86%).

Пик стоимости данной криптовалюты был зафиксирован 9 ноября 2021 года ($67,554). После этого началось резкое снижение. 18 июня 2022 года биткоин опустился до отметки в $17,630.

10 апреля стоимость биткоина поднялась выше $29 тыс.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рынок криптовалют непредсказуем, и призвал вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы. Он отметил, что сам скептически относится к биткоину, но сейчас многие, в том числе в России, работают на этом рынке. Депутат обратил внимание на рост цены криптовалюты из-за напряженной ситуации на американском рынке. По его словам, при угрозе кризиса инвесторы начинают искать альтернативные активы, куда можно вложить сбережения, и тогда биткоин оказывается привлекательной валютой.