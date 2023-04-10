Стоимость биткоина поднялась выше $29 тысяч впервые с июня 2022 года

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в понедельник, 10 апреля, достиг отметки $29,173 тыс. (рост составил 4,49%), следует из данных площадки Coindesk на 20:09 мск.

По данным на 20:15 мск, биткоин ускорил рост и находился на уровне $29,198 тыс. (+4,57%).

В последний раз стоимость данной криптовалюты превышала $29 тыс. 11 июня 2022 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рынок криптовалют непредсказуем, и призвал вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы. Он отметил, что сам скептически относится к биткоину, но сейчас многие, в том числе в России, работают на этом рынке. Депутат обратил внимание на рост цены криптовалюты из-за напряженной ситуации на американском рынке. По его словам, при угрозе кризиса инвесторы начинают искать альтернативные активы, куда можно вложить сбережения, и тогда биткоин оказывается привлекательной валютой.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) в стране.