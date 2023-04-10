В Минфине и ЦБ сочли переоцененным влияние выхода Shell из «Сахалина-2» на рубль

В Минфине РФ и Банке России сочли, что не стоит переоценивать влияние выхода концерна Shell из нефтегазового проекта «Сахалин-2» на курс рубля, передает «Интерфакс».

Эту тему на совместной рабочей группе по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме затронул глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обратился к участникам заседания с просьбой прокомментировать информацию СМИ. Они назвали одной из причин волны ослабления курса рубля в начале апреля повышенный спрос на валюту в связи с тем, что власти РФ разрешили Shell вывести из страны почти 95 млрд рублей поступлений за долю в «Сахалине-2».

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что крупные валютные операции в рамках сделок «на выход» должны осуществляться в рамках жестких лимитов Центробанка. По его словам, «к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля. — «Газета.Ru»)» он относится «с некоторым сомнением».

«Все разрешения, которые выдаются такого рода на правительственной комиссии, в случае, если это значительные средства, они всегда обусловлены условиями со стороны Банка России по темпам приобретения валюты, и там достаточно жесткие ограничения», — сказал он.

Моисеев также отметил, что если кто-то нарушил эти ограничения, тогда, наверное, ЦБ «сможет увидеть и прокомментирует».

«Будет реакция», — добавил он.

В свою очередь, зампред Центробанка Алексей Заботкин, в сфере ведения которого находятся вопросы денежно-кредитной политики, заявил, что он «солидарен» с оценкой Моисеева.

«Тот акцент, который делают комментаторы на этом факте, наверное, преувеличен», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писала о намерении «Новатэк» выкупить долю Shell (27,5%) в проекте «Сахалин-2». Издание отмечало, что компания уже сообщила об этом правительству Российской Федерации.