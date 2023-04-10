Бельгия получила доход в размере €625 млн от замороженных российских активов

Королевство Бельгия получило в 2022 году €625 млн в результате налогообложения доходов от €250 млрд замороженных российских активов. Об этом написала газета Soir со ссылкой на сообщение бельгийского правительства.

«В ходе последнего аудита госбюджета правительство внезапно продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов — €625 млн, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России», — написала газета.

В издании напомнили, что в Бельгии заморожены €250,6 млрд российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Euroclear реинвестировал эти деньги, в результате получил сверхприбыль в размере €821 млн. С последней суммы сняли налог по повышенной ставке.

Как ранее отмечал глава бельгийского казначейства Александер Де Гест, €191,9 млрд из замороженных в Бельгии российских средств относятся к транзакциям, €58,7 млрд — на активы, по большей части в виде ценных бумаг.

Во второй половине марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что национальный расчетный депозитарий (НРД) и российские брокерские компании работают над разблокировкой российских активов.