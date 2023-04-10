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Депутат Рады сообщил, что на Украине отправили в отставку главу Счетной палаты

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Счетная палата Украины

Депутат Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что Верховная рада со второго раза отправила в отставку главу Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, который пытался провести аудит оборонной и правоохранительной сфер, передает ТАСС.

«Главу Счетной палаты Валерия Пацкана отправили в отставку», — написал он, добавив, что решение поддержали 250 депутатов.

Пацкан занимал эту должность с марта 2018 года, до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Ранее замглавы Фонда государственного имущества Дмитрий Клименков заявил в эфире украинского гостелеканала «Рада» о запуске процесса смены руководства почти 50 предприятий и анонсировал дальнейшее распространение этого процесса на многие другие госпредприятия.

Фонд государственного имущества Украины ведает управлением 2,4 тыс. госпредприятий страны. 1 февраля в Счетной палате Украины оценили ущерб бюджету от неэффективной деятельности Фонда в $3,3 млрд.

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