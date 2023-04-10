Сбер упростил получение зарплатных привилегий

Сбер еще больше упростил подключение к персональному зарплатному проекту. Об этом заявила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

«Мы запустили персональный зарплатный проект в августе прошлого года и предложили его участникам выгодные условия по продуктам Сбера и наших партнеров. Спрос на такую услугу оказался высоким, поэтому мы еще больше упростили клиентский путь для подключения к проекту. В то же время выгода по продуктам будет максимальной, если получать зарплату на карту Сбера от работодателя», — отметила она.

Получить доступ к привилегиям зарплатных клиентов Сбера можно даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк. Теперь для этого нужно подключить персональный зарплатный проект, переводить часть дохода на карту Сбера самостоятельно и пользоваться продуктами и сервисами банка на выгодных условиях.

Раньше для расчета минимальной суммы перевода требовалось подтверждать доход через Госуслуги. Сейчас сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на карту Сбера на основании прошлых доходов, если раньше клиент получал зарплату в Сбербанке. Если клиент перестал получать зарплату на карту Сбера последние 30 дней, то он получит уведомление с предложением сохранить условия обслуживания при подключении к персональному зарплатному проекту. На время выполнения условий подключения привилегии зарплатного клиента сохранятся.

При этом клиенту, который никогда не получал зарплату в Сбере, или с этого момента прошло больше года, необходимо будет подтвердить доход через Госуслуги для расчета минимальной суммы перевода.