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Český rozhlas: жители Чехии сократили потребление газа и электричества из-за роста цен на энергоносители

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Marko Drobnjakovic/AP

По итогам первого квартала текущего года жители Чехии сократили объемы потребления газа и электричества на 13,3% и на 5% соответственно в связи с ростом цен на энергоносители. Об этом сообщает портал Český rozhlas со ссылкой на статистические данные местного Управления регулирования электроэнергетики.

«В первом квартале 2023 года жители Чехии использовали на 13,3% меньше газа и на 5% меньше электроэнергии, чем в аналогичном квартале предыдущего года на фоне роста цен на энергоносители», — говорится в материале.

При этом по итогам марта текущего года уровень экономии газа и электроэнергии в республике оказался еще большим. За первый месяц весны жители Чехии сократили потребление газа на 17,4%, а электроэнергии на 7% по сравнению со средними значениями за март с 2017 по 2021 год, заключается в статье.

1 апреля портал novinky.cz со ссылкой на заявление пресс-службы компании сообщила, что крупнейший германский энергетический концерн E.ON., который является оператором части национальных энергосетей в Чехии, начал снижать тарифы на электричество и газ для потребителей в республике. При этом наиболее сильно тарифы снизили на газ, что позволит потребителям за год сэкономить десятки тысяч крон (сотни долларов).

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