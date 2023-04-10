Число обанкротившихся компаний в Нидерландах выросло вдвое в январе — марте 2023 года

Количество обанкротившихся компаний в Нидерландах увеличилось более чем вдвое в первом квартале (январь — март) 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом написал портал NL Times со ссылкой на данные сервиса Faillissements Dossier, который отслеживает тенденций банкротства предприятий.

Всего с января по март 2023 года банкротом стала 781 фирма, что на 54,3% больше, чем в январе — марте 2022 года, когда в стране обанкротились 506 организаций.

По данным сервиса, среди разорившихся голландских компаний оказались в основном кафе, рестораны, розничные магазины и интернет-ритейлеры.

На прошлой неделе американский портал Axios написал о рекордном числе зарегистрированных в США в марте заявок на банкротства компаний. В первом квартале 2023 года в стране подали вдвое больше таких заявлений относительно аналогичного периода 2022 года.

В тот же период президент крупнейшего российского продовольственного ритейлера X5 Group Екатерина Лобачева сообщила о закрытии последнего гипермаркет «Карусель» в стране в феврале 2023 года.