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Казахстан планирует нарастить поставки нефти через Азербайджан

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Pavel Mikheyev/Reuters

Казахстан планирует нарастить поставки нефти через Азербайджан, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на брифинге, передает ТАСС.

«Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг — увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», — сказал он.

Ранее пресс-служба Минэнерго Казахстана сообщила о намерении страны до конца 2023 года, начиная с мая, сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится на сайте министерства.

Глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов заявил ТАСС, что в текущем году объемы добычи нефти и газа в России будут ниже, чем по итогам прошлого года. Одними из главных причин подобной тенденции стали международные санкции против энергетического сектора экономики РФ.

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