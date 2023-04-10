Власти Сенегала разработают стратегию восстановления национального сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Али Ндиайе распорядился изучить возможности выращивания пшеницы на посевных площадях республики, передает ФАН.

Ндиайе заявил, что страна является одним из ведущих экспортеров арахиса в мире. По его словам, аналогичных показателей государство может добиться и в торговле злаковыми культурами.

Министр сельского хозяйства добавил, что выращивание пшеницы позволит снизить зависимость от зарубежного импорта и тем самым сэкономит бюджетные средства. На данный момент ботаники и мелиораторы занимаются поиском оптимальной культуры, которая сможет прижиться в северных регионах Сенегала.