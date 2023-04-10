Минпромторг России вдвое сократил список радиоэлектроники из-за оценки «отечественности»

Российское министерство промышленности и торговли после 1 апреля почти вдвое сократило перечень радиоэлектронной продукции — с 7,7 тыс. изделий до 4 тыс. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на сообщение представителя ведомства.

Директор компании-разработчика серверов и систем хранения данных «Промобит» Максим Копосов сказал, что сокращение объема реестра произошло из-за запуска осенью 2022 года новой системы по определению уровня «отечественности» радиоэлектроники.

Предполагалось, что за каждую технологическую операцию при производстве внутри страны компания должна получать баллы. До 31 марта производители электроники могли находиться в реестре по старым правилам, а уже после 1 апреля там осталось только оборудование, которое набрало необходимое число баллов.

Издание проанализировало реестр и не нашло в списке продукцию отечественного производителя ноутбуков «Рикор Электроникс», технику российских разработчиков Yadro и ICL.

На прошлой неделе аналитиками платформы All Cups сообщили, что в России большинство разработчиков считают мобильную операционную систему Android самой востребованной.