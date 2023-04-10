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Politico: миссия Евросоюза в Армении может поставить под угрозу сделку ЕС с Баку по газу

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Миссия наблюдателей Евросоюза в Армении и отчет Европарламента, который осуждает нарушение прав человека в Азербайджане, могут поставить под угрозу соглашение об удвоении экспорта газа из Баку в ЕС до 20 млрд кубометров к 2027 году. Об этом написала газета Politico.

ЕС 20 февраля запустил работу гражданской миссии в рамках этого соглашения. Она будет работать на стороне Армениии армяно-азербайджанской границы. Общее число исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.

Politico пишет, что отчет Европарламента, который был опубликован весной 2023 года и осуждает нарушения прав человека в Азербайджане, «вызывает возмущения в Баку». А это «бросает тень на сделку ЕС с Азербайджаном по газу, следует из статьи.

В то же время Азербайджан, как пишет издание, «предупреждает об иностранном вмешательстве в его дела» после начала работы миссии Евросоюза на границе.

В ноябре 2022 года заместитель министра иностранных дел страны Эльнур Мамедов Азербайджана заявил Financial Times, что Баку сможет удвоить экспорт природного газа в Европу только при двух условиях. Для реализации этой цели от властей Евросоюза потребуются дополнительные инвестиции в трубопроводную систему Баку и заключения долгосрочных контрактов о закупке топлива.

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