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Путин обсудил с Жапаровым сотрудничество в экономической и финансовой областях

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях», — сообщили в Кремле.

Также главы государств в контексте председательства России в ЕврАзЭС и Киргизии в СНГ коснулись вопросов взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, отмечает Life.ru. Путин и Жапаров заверили друг друга в настрое на дальнейшее укрепление российско-киргизских союзнических отношений и договорились продолжить личные контакты.

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