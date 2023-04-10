РБК: Центробанк не наращивал продажи юаней в день падения рубля до 81 за доллар

На торгах 6 апреля 2023 года Центробанк РФ продал китайских юаней с расчетами «завтра» на 5,4 млрд руб. Этот показатель не отличается от других дней марта-начала апреля, написало РБК со ссылкой на статистику регулятора. 6 апреля курс доллара США на торгах Мосбиржи превысил 80 руб. впервые с 6 апреля 2022 года. Торги в результате закрылись на уровне 81,38 руб.

Исключением в рамках продажи юаней стали только два дня, следует из данных Банка России. 4 апреля регулятор не продавал юани, а 5 апреля объем продажи китайской валюты составил 11 млрд руб. В эте дни рубль также слабел, но не такими высокими темпами, как 6 апреля.

4 апреля курс рубля снизился до 79,52 за доллар, 5 апреля — до 79,84 руб.

По информации РБК, в марте-апреле ЦБ ежедневно продавал юани на 5,4-5,5 млрд. руб., как ранее и прогнозировал Минфин.

При этом регулятор не раскрыл объемы продажи китайкой валюты за 7 апреля, когда курс долара на торгах на пике превышал 83 рубля.

Центробанк с 13 января начал продажу юаней на внутреннем рынке в соответствии с бюджетным правилом. Это делается в соответствии с опубликованным Минфином порядком. Валютные интервенции на внутреннем рынке ЦБ приостановил еще за месяц до начала СВО — 24 января 2022 года.

Минфин РФ ожидает, что в апреле 2023 года сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 113,6 млрд рублей. Соответственно, объем продажи китайских юаней в рамках бюджетного правила с 7 апреля по 5 мая будет на уровне 74,6 млрд руб. или 3,7 млрд руб. в день.