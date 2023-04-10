Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Продажи персональных компьютеров в мире упали на 29% в январе — марте 2023 года

close
100%
Unsplash

56,9 млн персональных компьютеров, по предварительным данным, продали в первом квартале (январь — март) 2023 года, что на 29% меньше относительно 2022 года, когда объем продаже составлял 89,2 млн устройств, сообщили аналитики консалтинговой компании IDC.

Нынешний показатель оказался хуже 2019 и 2018 годов, когда потребители приобрели 59,2 млн и 60,8 млн гаджетов соответственно.

Среди причин низкого объема продаж в IDC назвали слабый спрос, значительные объемы запасов продукции на складах, а также ухудшающаяся макроэкономическая ситуация в мире.

В январе — марте больше всех компьютеров удалось продать китайской Lenovo — 12,7 млн. Однако показатель оказался хуже аналогичного значения в первом квартале 2022 года на 30,3%.

На прошлой неделе корейское издание The Elec написало, что американская корпорация Apple приостановила выпуск чипов M2 в начале 2023 года из-за падения спроса на свои компьютеры. Доходы компании от продаж ноутбуков Mac в январе — марте 2023 года составили $7,7 млрд, что на 30% меньше, чем за тот же период годом ранее — $10,9 млрд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях