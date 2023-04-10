Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Vortexa: Россия в марте шестой месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

close
100%
Shutterstock

Россия в марте 2023 года подтвердила лидерство по поставкам нефти в Индию шестой месяц подряд. Индия закупала в РФ 1,64 млн баррелей топлива в день. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

Индия в марте удвоила закупки российской нефти, рассказали аналитики.

«Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-18 годов», — следует из сообщения компании.

Аналитики уточнили, что доля российской нефти в индийском импорте в результате выросла до 34%. Также аналитики отметили стабильность закупок инийскими компаниями российской нефти марки Urals.

Кроме того, нефть в Индию в марте активно поставляли Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и США, следует из данных компании.

Ранее сообщалось, что Россия в марте экспортировала в Китай и Индию 91% от всех поставок своей сырой нефти, таким образом переориентировав поставки на фоне санкций стран Запада. По данным компании, в прошлом месяце поставки нефти и нефтепродуктов из России составили 6,75 млн барр. в сутки, а экспорт сырой нефти достиг 3,38 млн барр. в сутки. Показатели стали самыми высокими за последние 10 месяцев.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях