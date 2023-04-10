«Тинькофф» спрогнозировал рост трат россиян на куличи к Пасхе

Исследователи аналитического проекта Tinkoff Data спрогнозировали рост цен на куличи к Пасхе в среднем на 11%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования.

По информации издания, стоимость кулича с 2020 года увеличится на 46%, до 193 рублей. По сравнению с 2022 годом куличи подорожают на 11%. В среднем россияне потратят на праздничную выпечку 318 рублей.

Уточняется, что большая часть россиян покупает к Пасхе один кулич. 22% граждан приобретают два кулича, а 19% — более двух.

Также перед Пасхой на 19% увеличится спрос на яйца по сравнению с предыдущими неделями.

Ранее педиатр медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Артемий Липилин рассказал, в каком возрасте ребенку можно пробовать пасхальный кулич.

Глазурь, орехи и цукаты, которые часто добавляются в куличи, относятся к продуктам с высоким потенциалом аллергенности, поэтому их рекомендуется давать детям старше года.