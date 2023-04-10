ЦБ проведет эксперимент по решению споров брокеров и клиентов с участием финомбудсмена

Центробанк РФ собирается провести эксперимент по решению споров брокеров и их клиентов с подключением финансового омбудсмена. Эксперимент планируется провести с рядом участников рынка. Так как клиент является заведомо слабой стороной, финансовый уполномоченный сможет более эффективно решать разногласия, считают в Банке России. Об этом написала газета «Коммерсант».

Представители регулятора пояснили газете, что финансовый омбудсмен в рамках эксперимента будет рассматривать споры не об убытках, связанных с рыночными рисками, так как инвестиции всегда сопряжены с риском.

«Но, например, споры, вызванные сбоями в мобильных приложениях брокеров, могли бы рассматриваться при участии финомбудсмена и привлеченных им независимых экспертов»,— отмечают в ЦБ.

Сроки эксперимента не установлены, в пресс-службе финомбудсмена на запрос газеты не ответили.

Главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян отметила, что ежегодно в суды обращаются до 5 тыс. инвесторов для решения споров с профучастниками рынка. До 70% от этого числа могут обратиться к финуполномоченному, считает она. Стоимость услуг финомбудсмена, по ее словам,— комиссия в 0,5–1,5% от размера финансовой выгоды. При этом количество жалоб на профучастников в ЦБ выросло на 18% по итогам прошлого года и составило 368 тыс.