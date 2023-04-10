Россиян с начала года стали чаще приглашать работать за рубежом

С января по март этого года россияне получили на 57% больше приглашений на собеседование для работы за рубежом, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter (hh.ru).

Отмечается, что за три месяца 2023 года предложения о работе за границей получили почти 96 тысяч соискателей из России. При этом компания может быть как зарубежной, так и российской, но находиться она должна за пределами РФ.

По информации РБК, интерес к российским специалистам вырос практически во всех дружественных странах. Россияне получают в разы больше приглашений из Сербии, Турции, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Киргизии, но Китай и Индия стали исключениями. Государства с санкционной политикой в отношении России также стали чаще приглашать граждан РФ на работу. Так, россиян в три раза чаще стали звать на работу компании, находящиеся в США, чем год назад.

По словам экспертов, россиянами в основном интересуются компании, которые ранее работали на территории России, но сменили юрисдикцию после введения большого количества санкций в отношении РФ. Кроме того, российских граждан приглашают обычно на работу в те страны, где условия для бизнеса и оформления вида на жительство для них являются более благоприятными.

Ранее сообщалось, что каждый шестой опрошенный работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов.