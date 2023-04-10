«Известия»: в Госдуме предлагают лицензировать деятельность бизнес-тренеров

В Государственной думе РФ предложили лицензировать деятельность блогеров, которые продают свои бизнес-тренинги в сети. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на парламентский документ.

Первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю российского правительства Михаилу Мишустину с инициативой о регулировании деятельности проводящих бизнес-тренинги блогеров.

Лантратова считает, что нужно ввести лицензирование онлайн-тренеров, а также определить орган исполнительной власти, который будет отслеживать их работу.

Парламентарий указала, что жертвами недобросовестных организаторов тренингов регулярно становятся сотни тысяч российских граждан.

У Роспотребнадзора сегодня нет специальных механизмов борьбы с такими видами деятельности. Лантратова указала, что на текущий момент не существует и критериев качества такой работы.

Ранее сообщалось, что в Японии пользуются популярностью курсы улыбок. Идея принадлежит японской радиоведущей Кейко Кавано, которая открыла школу Egaoiku, что означает «Обучение улыбке». По ее словам, спрос на услуги ее школы вырос в три раза после снятия масочного режима. Через ее курсы прошло уже более 4000 человек.