Россиян предупредили о подорожании импортных товаров

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова раскрыла в беседе с агентством «Прайм», на стоимости каких товаров отразится ослабление курса рубля к основным иностранным валютам.

Наиболее заметно изменения в курсе валют отразятся на импортных товарах с коротким сроком хранения, подчеркнула специалист. Она уточнила — в их стоимость заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин.

«Кроме этого, некоторые виды оборудования ввозятся в разобранном виде, что тоже добавляется в конечную стоимость», — добавила Долгова.

По словам эксперта, подорожание таких товаров может произойти уже в апреле, за исключением запасов, которые уже лежат на складах в России. Экономист отметила, что на цены товаров также влияют другие обстоятельства, включая платежеспособный спрос.

Долгова полагает, что электроника и бытовая техника могут остаться на прежнем уровне или даже подешеветь, так как на складах скопились излишки товаров, завезенных еще в начале прошлого года. На этом же фоне происходит снижение покупательского спроса.

На стоимость продуктов влияет сезонность. Например, урожай свежих отечественных овощей и фруктов уменьшит цену импортных продуктов.

Ранее сообщалось, что британские магазины снеков могут начать продавать продукцию из мелких акул. В публикации отмечается, что министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании разрешило рыбакам ловить катранов — разновидность небольшой акулы. Запрет на это действовал с 2010 года.