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Ряд СМИ обвинили главу Евросовета Мишеля в излишних тратах на зарубежные поездки

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Global Look Press

Ряд европейских СМИ обвинили главу Евросовета Шарля Мишеля в больших тратах на зарубежные поездки.

Так, французская газета Le Monde заявила о пристрастии Мишеля к полетам на частных самолетах, в том числе для непродолжительных поездок, что в том числе сказывается на окружающей среде с точки зрения углеродных выбросов.

Издание пишет, что в Брюсселе любовь Шарля Мишеля к путешествиям является притчей во языцех, а дипломатов и государственных служащих в европейских учреждениях раздражают такие дорогостоящие поездки европолитика. Расследование Le Monde также выявило, что расходы Мишеля на поездки стремительно растут.

Как сообщает Politico, бюджет на 2024 год для президента Евросовета, который находится в процессе утверждения, составит €2,6 млн, что на 27,5% больше в сравнении с бюджетом на 2023 год. Рост трат объясняется главным образом «интенсивной международной деятельностью Мишеля», согласно документу Генерального секретариата Совета от 1 марта, уточняет издание.

В свою очередь бельгийский телеканал RTBF сообщает, что Мишель, возможно, конкурирует в международной активности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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