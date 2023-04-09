Forbes: Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд

Американский предприниматель глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск за неделю потерял $14,5 млрд. Об этом пишет журнал Forbes.

Журналисты издания оценивают состояние Маска в настоящий момент в $187,9 млрд. Отмечается, что его капитал сократился из-за опасений инвесторов, что прибыли Tesla будут ниже чем ожидалось. За неделю акции Tesla упали в цене на 10,8%. Причиной этого стал квартальный отчет компании, в котором говорится, что на складах скопилось много ее электромобилей.

Ранее сообщалось, что Tesla намерена построить в Шанхае предприятие по производству накопителей энергии Megapack. В Шанхае на данный момент уже работает предприятие по выпуску электромобилей Tesla. На нем собирают седаны Model 3 и кроссоверы Model Y. Китай является вторым по величине рынком сбыта Tesla после США, на продажи в КНР в 2022 году пришлось 22,3% выручки компании. В марте Tesla заявила о расширении производства в китайском филиале.