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В Германии ожидают, что дефицит бюджета в 2024 году составит не менее €14 млрд

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Global Look Press

Глава минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что дефицит федерального бюджета страны в 2024 году составит от €14 млрд до €18 млрд. Об этом он сообщил газете Rheinische Post.

По его словам, доходы при этом составят €424 млрд. Линднер отметил, что если возникнет необходимость в дополнительных расходах, то придется урезать финансирование в других областях.

Ранее Министерство финансов РФ предварительно оценило дефицит госбюджета в первом квартале 2023 года в 2,4 трлн руб., следует из отчета, опубликованного на сайте министерства.

Предварительный объем расходов бюджета в январе-марте составил 8,077 трлн руб., этот показатель превысил данные первого квартала прошлого года на 34%, указано в сообщении.

В Минфине также указали, что предварительный объем доходов федерального бюджета за этот же период 2023 года составил 5,677 трлн руб., что меньше прошлогодних поступлений в эти же месяцы на 21%. Минфин уточнил, что снижение показателей связано с сокращением нефтегазовых доходов.

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