Bloomberg: мировой нефтяной рынок перешел под контроль Саудовской Аравии после снижения добычи ОПЕК+

В настоящее время Саудовская Аравия фактически диктует свои правила игры на мировом нефтяном рынке. Это связано с продавливанием Эр-Риядом решения о снижении суточного объема добычи сырья в ряде стран ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники.

В начале апреля текущего года ряд стран альянса ОПЕК+ объявили о снижении суточного объема добычи нефти. Лидерами по этому показателю стали Россия и Саудовская Аравия — власти этих государства заявили о сокращении этого показателя на 500 тыс. баррелей в сутки. Их примеру последовали и другие страны, включая ОАЭ (-144 тыс. б/c), Оман (-40 тыс.), Кувейт (-128 тыс.), Алжир (-48 тыс.) и Ирак (-211 тыс.). Стратегия ОПЕК+ привела к «шоку» на глобальном сырьевом рынке и максимальному росту биржевых цен на нефть с начала текущего года, поясняется в статье.

«Одно можно сказать наверняка: теперь произошел серьезный переход контроля над рынком в руки Саудовской Аравии и ее союзников, что имеет огромные последствия для геополитики и мировой экономики. Неожиданные сокращения ОПЕК+ уже вызвали опасения по поводу возобновления инфляции. И эти возобновившиеся опасения по поводу инфляции должны только усилиться в предстоящие месяцы», — заключается в материале.

8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальман Аль Сауда сообщило, что после срыва сделки ОПЕК+ в 2020 году наследный принц Саудовской Аравии захотел стать «хозяином нефтяного сектора», пытаясь победить Россию в «ценовой войне». После того, как ОПЕК+ не смог прийти к соглашению по добыче нефти с Россией, он призвал саудовские сырьевые компании выйти на «максимальную производственную мощность», несмотря на риск резкого снижения нефтяных цен.