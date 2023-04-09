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Вице-канцлер ФРГ Хабек предостерег от установки систем отопления на газовом топливе

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Global Look Press

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предостерег жителей Германии от установки новых систем отопления на мазуте или газе. Об этом пишет Der Spiegel.

«Никто не должен сейчас спешить с установкой системы отопления на жидком или газовом топливе», — сказал Хабек.

Он отметил, что ископаемые источники энергии — это тупиковая ветвь развития.

Хабек добавил, что ископаемые энергии — это тупик, а не копилка.

Вице-канцлер подчеркнул, что цены на природный газ и мазут будут постоянно расти с 2027 года в результате торговли квотами на выбросы в ЕС.

«По одной только этой причине вы должны сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии для таких долгосрочных инвестиций, как отопление», — сказал он.

Ранее Хабек заявил, что в отношении России необходимо принять более жесткие меры по предотвращению обхода санкций.

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