Вице-канцлер ФРГ Хабек предостерег от установки систем отопления на газовом топливе

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предостерег жителей Германии от установки новых систем отопления на мазуте или газе. Об этом пишет Der Spiegel.

«Никто не должен сейчас спешить с установкой системы отопления на жидком или газовом топливе», — сказал Хабек.

Он отметил, что ископаемые источники энергии — это тупиковая ветвь развития.

Хабек добавил, что ископаемые энергии — это тупик, а не копилка.

Вице-канцлер подчеркнул, что цены на природный газ и мазут будут постоянно расти с 2027 года в результате торговли квотами на выбросы в ЕС.

«По одной только этой причине вы должны сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии для таких долгосрочных инвестиций, как отопление», — сказал он.

Ранее Хабек заявил, что в отношении России необходимо принять более жесткие меры по предотвращению обхода санкций.