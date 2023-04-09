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Экономист Кульбака: утверждение о кризисе мировой экономики является громким

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Alex Grimm/Reuters

Ситуацию в мировой экономике сейчас нельзя назвать кризисной для большей части стран. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«То, что экономика сейчас находится в кризисе, — я бы сказал, что это несколько громкое утверждение. Если говорить о формальных показателях, то рецессия, под которой понимают снижение ВВП подряд более двух кварталов, больше нигде не наблюдается», — отметил Кульбака.

По его словам, риск рецессии все равно стал больше, и определенные проблемы появляются все чаще. Однако сейчас мирового кризиса в экономике нет, и даже по итогам 2023 года может произойти определенный рост экономических показателей.

Он добавил, что экономический кризис 2008 года отличает от текущей ситуации тем, что тогда он был крайне заметным и распространился на многие страны. Сейчас же, с учетом опыта этого кризиса и времен пандемии коронавируса, экономисты и центральные банки показали, что могут грамотно работать в сложных условиях.

Ранее в воскресенье экс-министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что в настоящее время глобальная экономика стоит на пороге мирового кризиса. Причинами грядущего спада может стать ряд факторов, включая негативные последствия коронавирусной пандемии, геополитическое обострение и другие.

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