Bloomberg: на рынок коммерческой недвижимости США надвигается «стена» долга на $1,5 трлн

До конца 2025 года в сфере коммерческой недвижимости США подлежат погашению почти $1,5 трлн. На этом фоне стоимость офисной и торговой недвижимости на американском рынке может упасть на 40%, увеличивая риск потенциальных дефолтов местных компаний, задействованных в данном секторе экономики Штатов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад аналитиков банка Morgan Stanley.

«Стена долга в 1,5 триллиона долларов надвигается на коммерческую недвижимость в США. Главный вопрос, стоящий перед этими заемщиками, заключается в том, кто собирается давать им кредиты? По этой причине риски рефинансирования находятся сейчас в центре внимания для владельцев недвижимости от офисных зданий до магазинов и складских помещений. На этом фоне стоимость офисной и торговой недвижимости может упасть на целых 40% от пика до минимума, увеличивая риск дефолтов», — говорится в материале.

Проблем местным заемщикам добавляет и тот факт, что после краха крупного американского банка Silicon Valley Bank небольшие по объемам капитализации региональные кредитные организации стали менее охотно выдавать крупные денежные средства. Это связано с общим оттоком клиентов и закрытием вкладов на фоне банковского кризиса, уточняется в заметке.

«В дополнение к головной боли, небольшие и региональные банки — крупнейший источник кредитования отрасли в прошлом году — пострадали от оттока депозитов после ликвидации банка Силиконовой долины, что вызывает опасения, что это ограничит их способность предоставлять финансирование заемщикам», — заключается в статье.

6 апреля спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что компаниям и банкам с Уолл-стрит следует «побеспокоиться» в связи с политическим тупиком, в который зашли переговоры с президентом США Джо Байденом по поводу лимита госдолга. Властям необходимо задуматься над резким сокращением государственных расходов, в противном случае страна приблизиться к дефолту по платежам уже грядущим летом.