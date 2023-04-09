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«НДВ Супермаркет Недвижимости»: площадь столичных новостроек в массовом сегменте заметно сократилась

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

За последний год средняя площадь новостроек в массовом сегменте московского рынка недвижимости заметно сократилась. При этом наибольший спад был зафиксирован в категории студий (-8,3%, до 23,1 кв. м), сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«За год площадь новостроек в массовом сегменте снова заметно сократилась. Средняя площадь студий снизилась на 8,3% — до 23,1 кв. м. Это наибольший показатель среди других форматов», — говорится в материале.

Остальные сегменты массового жилья продемонстрировали менее значительный спад. Так, за последний год средняя площадь четырехкомнатных квартир евроформата уменьшились на 2,5% — с 85,4 кв. м до 83,3 кв. м; «евротрешек» — на 2,2%, до 59,1 кв. м; «евродвушек» — на 1,5%, до 38,8 кв. м. В то же время средняя площадь однокомнатных квартир почти не изменилась и составила 36,6 кв. м (-0,6% за год), заключается в статье.

5 апреля газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании DOLGOV PRO сообщила, что за последние десять лет стоимость квадратного метра в новостройках первичного рынка недвижимости Москвы выросла в 2 раза — до 390 тыс. рублей по итогам марта текущего года. В январе 2014-го этот показатель находился в среднем на уровне 196 тыс.

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