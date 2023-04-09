Посол Белоруссии: доля торговли Минска и Москвы в нацвалютах составляет 85%

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что объем торговли Минска и Москвы в национальных валютах составляет 85%. Об этом он сообщил агентству БелТА.

«С прошлого года у нас уже 85% торговли осуществляется в национальных валютах», — сказал он.

По его словам, страны также работают над внедрением системы быстрых платежей, темой «Мир» — «Белкарт» и борьбой с преступностью в финансовой сфере.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы рассказал о росте годового товарооборота с Белоруссией.

Мишустин добавил, что сейчас Минск и Москва совместно противостоят западным санкциям и поддерживают друг друга.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоимостный объем товарооборота стран в рамках Союзного государства вырос в 4,5 раза за 27 лет со времени его основания в 1997 году.

Также сообщалось, что Белоруссия и Россия договорились о единых аэронавигационных тарифах.