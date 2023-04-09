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Минсельхоз Венгрии пообещал усилить контроль зерна с Украины

Глава минсельхоза Венгрии Надь заявил об усилении контроля ввозимого с Украины зерна

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Кирилл Брага/РИА Новости

Глава министерства сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что страна ужесточает контроль зерновых и масличных культур ввозимых с Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга», — сказал он

Надь также предлагает вернуть количественные ограничения и пошлины на сельскохозяйственную продукцию Украины в целях поддержки местных фермеров от демпинговых цен на зерно.

По словам министра, Венгрия приветствует на некоторый срок ввести цифровую систему проверки движения грузов с зерновыми культурами.

«Мы еще больше усиливаем контроль за импортируемой продукцией, уделяя особое внимание транзитным поставкам», — резюмировал он.

Ранее премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

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