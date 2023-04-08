Глава Минсельхоза Венгрии Надь: Будапешт ужесточит контроль за зерном с Украины

Руководитель Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт решил ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобная мера необходима, чтобы защитить интересы европейских фермеров, которые терпят убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

Надь подчеркнул, что ЕК высказалась против общего восстановления таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из Украины. Из-за этого венгерская сторона выступает с инициативой по восстановлению, по крайней мере временно, пошлин и количественных ограничений на импорт украинского зерна и масленичных культур.

Венгерский министр добавил, что Будапешт продолжит устанавливать контроль над импортом и будет уделять особое внимание его транзитным партиям. Это необходимо, чтобы убедиться, что товары для транзита действительно покидают страну.

Ранее премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.