В Турции начнет поставки газа потребителям из месторождений на шельфе в мае

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что турецкая сторона уже в мае из месторождений на шельфе начнет поставлять газ, который должен удовлетворить потребности страны в этом ресурсе примерно на 35 лет. Об этом он сообщил в интервью CNN Turk.

Уточняется, что транспортировку газа возьмет на себя турецкая государственная нефтегазовая компания Botas. Донмез отметил, что благодаря этому потребителей может ожидать снижение счетов за коммунальные услуги.

Агентство Bloomberg сообщает, что с помощью добычи газа на новых месторождениях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет справиться с экономической нестабильностью в стране. При этом, несмотря на субсидии, которые выделяет правительство, стоимость газа и отопления растет, из-за чего популярность турецкого лидера и правящей партии падает.

Ранее Донмез заявлял, что Турция сможет 35 лет удовлетворять потребности домохозяйств в газе за счет собственных месторождений в Черном море.

До этого в Минэнерго Турции сообщали, что поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля.

8 апреля парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, необходимые для начала работы международного центра газовой торговли. Проект реализуется Турцией в сотрудничестве с Россией.