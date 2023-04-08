FT: Италия намерена пересмотреть сделку по продаже НПЗ «Лукойла» из-за обращения США

Итальянские власти собираются пересмотреть сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода ISAB, который принадлежит российской компании «Лукойла». Это решение продиктовано «обеспокоенностью» США, написала газета Financial Times.

«Лукойл» заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии компаниям G.O.I. Energy и Trafigura, в январе этого года. ISAB владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.

Ожидалось, что сделка будет закрыта к 31 марта, однако этого пока не произошло.

«...российский «Лукойл» согласился продать свой сицилийский нефтеперерабатывающий завод ISAB компании GOI Energy, недавно созданному филиалу кипрской группы прямых инвестиций Argus», — следует из статьи.

По информации FT, сумма сделки оценивается в 1,5 млрд евро, российская сторона не озвучивала цифр. В то же время США выразили «обеспокоенность», что покупателем НПЗ становится «малоизвестный фонд на Кипре», говорится в статье. Поэтому, по словам источников газеты, сейчас в Риме тратят дополнительное время, «чтобы рассмотреть важные детали». Кроме того, по их словам, время ушло на обращение США к Италии с неофициальной просьбой подтвердить, что Россия непричастна к покупателю НПЗ.

Госдепартамент США отказался от комментариев по данному поводу. По словам представителя Госдепа, «Лукойл» и его итальянские операции не подпадают под санкции США. В то же время представитель сказал, что необходимо тщательно изучать «любую сделку с участием российских энергетических активов».

В GOI Energy газете опровергли участие России в сделке.