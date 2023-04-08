«Ъ»: спрос на горнолыжные курорты в этом зимнем сезоне вырос на 15% по сравнению с прошлым

Спрос на российские горнолыжные курорты за этот зимний сезон (с начала декабря 2022 года по конец марта 2023 года) вырос на 15% по сравнению с прошлым. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Travelata.ru.

При этом более половины туров – 58% — пришлось на Красную Поляну, следует из статьи. Еще 20% туристов выбрали для отдыха Домбай. Остальные туры пришлись на Приэльбрусье, Шерегеш и Архыз.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование разработчика IT-решений Bnovo и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, россияне летом 2023 года собираются совершать микропутешествия, не используя при этом основной отпуск.

Половина респондентов (48%) планирует подобные поездки на несколько дней в соседний с местом проживания город или регион, а каждый пятый респондент (21%) — в дальний город или регион в России. Большинство россиян планирует посетить Санкт-Петербург, Москву, Адлер, Сочи, Эсто-Садок.

Ранее стало известно, что в марте россияне чаще всего летали в Турцию, ОАЭ и Казахстан.