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Exxpress: 41% австрийцев выступают против антироссийских санкций

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Владимир Астапкович/РИА Новости

41% жителей Австрии выступают против антироссийских санкций, пишет австрийское издание Exxpress со ссылкой на данные опроса института исследования общественного мнения INSA.

Согласно результатам опроса, 37% респондентов предложили сохранить санкции. Еще 22% не смогли определиться со своим мнением. Меньше всего санкции поддерживают молодые люди и люди среднего возраста.

Уточняется, что больше всего сторонников санкций среди тех, кто поддерживает австрийскую партию зеленых. Сторонники Австрийской партии свободы чаще всего выступают против антироссийских санкций. Также против санкций чаще выступают правые, а левые поддерживают сохранение ограничений.

Самая низкая поддержка санкций наблюдается среди опрошенных в возрасте от 16 до 29 лет. При этом большинство сторонников санкций отмечены в возрастной группе 60+.

Ранее сербская партия призывала отправить в отставку министра Раде Басту за призывы к санкциям против РФ.

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