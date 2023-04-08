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Американцы вывели с депозитов почти $500 млрд с начала финансового кризиса

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Граждане США вывели с банковских счетов почти $500 млрд менее, чем за месяц. Об этом пишет RT со ссылкой на отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Согласно данным ФРС, с 1 по 29 марта американцы забрали со счетов почти $499 млрд. Показатель является самым большим с 1973 года.

«Деньги забирают те, у кого размер депозита превышает $250 тыс. — максимальную сумму страхования вкладов в США. Люди опасаются, что банки не смогут вернуть им их сбережения», — поделился с изданием заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Ранее Министр финансов США Джанет Йеллен предрекала рост экономики страны и падение инфляции. Она отметила, что на фоне многочисленных слухов о надвигающихся проблемах в экономике страны, рынок труда остается достаточно стабильным.

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