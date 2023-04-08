Риелторы сообщили, что россияне готовы переплачивать за бонусы при покупке жилья

Более половины россиян готовы заплатить за квартиру больше, если приобретаемое жилье имеет особые отличия от аналогов. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи».

«Если еще пять лет назад основной параметр, который интересовал покупателей жилья, было соотношение цены и приобретаемой жилой площади, то сейчас россияне готовы жертвовать квадратными метрами ради уникальных характеристик жилья», — отметила руководитель направления ремонтов федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.

Среди других бонусов, за которые россияне готовы заплатить за покупаемую квартиру больше, — хороший вид из окна, дизайнерский ремонт, наличие открытых террас, близость парков и водоемов, отдельный собственный выход на улицу, а также развитая транспортная инфраструктура, перечислила Голова.

По ее словам, вид из окна на лес или водоем может увеличить стоимость квартиры на 15-20% по сравнению с аналогом. А развитая транспортная инфраструктура, особенно в крупных городах, — на 10-15%.

Голова отметила, что все больше россияне при покупке квартиры ориентируются на ее уникальные характеристики и все меньше — на ее площадь.