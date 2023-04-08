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РБК: в российских магазинах игрушек стали заканчиваться настольные игры «Монополия»

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Shutterstock

В российских магазинах товаров для хобби и развлечений возникла нехватка популярной настольной игры «Монополия». В частности, ее нет в продаже в магазинах сети «Мосигра» и розничных точках Hobby Games (принадлежат компании Hobby World, которая позиционирует себя как крупнейшее издательство настольных игр в России). Об этом написало РБК.

Настольная игра «Монополия» была изобретена в 1935 году изобретателем Чарлзом Дэрроу из США. По данным американского портала Fun, эта игра занимает третью строчку в рейтинге самых продаваемых игр в мире после шашек и шахмат.

Корреспонденту РБК, который представился покупателем, в магазинах сети «Мосигра» сказали, что поставок игры нет с Нового года, а права на нее принадлежат компании Hasbro. Она известна по серии игрушек My Little Pony и игрушкам по мотивам «Звездных войн» и «Могучих рейнджеров». После начала спецоперации России на Украине Hasbro приостановила деятельнсоть в РФ. В магазине «Интеллект-игрушка» на момент запроса РБК «Монополии» не было. Там уточнили, что сделали заказ на нее, но сроки поставки неизвестны. В «Детском мире» рассказали, что распродают запасы игры от 2022 года.

На сайте Hobby Games в наличии есть только одно коллекционное издание «Монополия СССР». На ресурсе «Мосигры» осталось несколько тематических версий — «Монополия СССР» и The Walking Dead по одноименному сериалу, следует из материала

Представители «Мосигры», Hobby Games и Hobby World на официальные запросы РБК не ответили.

В середине марта этого года Минпромторг включил игрушки в список параллельного импорта. В него в том числе попали товары Hasbro. Эксперты, опрошенные РБК, отметили увеличение спроса россиян на игры с прошлого года.

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