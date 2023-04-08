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Reuters: Европу в этом году может ждать дорогостоящая зима

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Andras Nagy/AP

Европа не смогла добиться серьезного прогресса в обеспечении долгосрочными контрактами на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Из-за этого следующая зима может очень дорого обойтись региону. Об этом сообщает Reuters.

По итогам 2022 года на Европу приходилось более трети сделок на мировом спотовом рынке СПГ по сравнению с примерно 13% годом ранее. В 2023 году эта доля может превысить 50%, если не будут подписаны долгосрочные контракты. При этом в идеале, Европе нужно довести эту долю до 75%, чтобы спокойно пережить следующую зиму.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что зеленое лобби ошибочно смогло убедить правительства стран Европы в том, что водород сможет заменить СПГ. Из-за этого многие отказались от долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных закупок. Кроме того, многие крупные трейдеры и производители не могут договориться с европейскими странами по вопросу продолжительности контрактов. Например, QatarEnergy хочет заключить сделку с Германией на 25 лет, в то время как немецкая сторона хочет не более 10-15 лет из-за обязательств по выбросу парниковых газов.

По данным агентства, Катар предложил Германии более короткий контракт. Однако в этом случае стоимость СПГ по нему резко возрастет.

В начале апреля на сайте Белого дома сообщалось, что рабочая группа США-Евросоюз по энергобезопасности договорилась работать над сохранением высокого уровня поставок американского сжиженного природного газа Европе.

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