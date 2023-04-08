Глава МВФ Георгиева предупредила о возможном «схлопывании» мировой экономики

Уязвимость глобальной экономики растет на фоне попыток центральных банков стран сдерживать высокую инфляцию. Об этом заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Глава МВФ заявила, что процентные ставки так сильно выросли после того, как они продолжительное время были низкими. По ее словам, которые приводит ФАН, «что-то должно сделать бум».

Георгиева отметила, что мировая экономика не движется к повторению глобального финансового кризиса 2008 года. Тогда многие финансовые учреждения держали на балансе активы, которые были сильно переоценены. Однако сейчас финансовые и банковские системы «намного чище», заявила она.

Георгиева также предупредила о потенциальных негативных последствиях из-за конфликта на Украине и растущем недоверием между США и Китаем. По ее словам, охлаждение отношений с глобальными игроками может привести к потерям от 200 миллиардов долларов.