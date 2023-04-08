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В Германии хотят усилить таможенный контроль в свете обхода санкций против РФ

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Global Look Press

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что хочет усилить таможенный контроль из-за обхода антироссийских санкций. Об этом он рассказал газете Berliner Morgenpost.

По словам министра, необходимо решать вопрос более жестко и решительно, так как нельзя допускать случаев, когда санкции против РФ обходят. В пример он привел Данию.

«Датская таможня очень тщательно анализирует торговые потоки и таможенные данные на предмет особенностей. Если таковые обнаруживаются — например, большое количество определенных товаров, которые ранее отправлялись в Россию, теперь вдруг поставляются в практически таком же количестве в другую третью страну — это повод для проверки», — пояснил Хабек.

Ранее ТАСС сообщало, что 28% компаний в России сумели использовать введенные западными странами санкции для внедрения новых возможностей.

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