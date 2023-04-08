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Глава МВФ Георгиева заявила о «буме» из-за уязвимости мировой экономики

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РИА «Новости»

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о растущей уязвимости глобальной экономики, растущей на фоне попыток мировых центробанков сдержать инфляцию. Об этом она сообщила журналистам перед ежегодными весенними встречами МВФ и Всемирного банка. Видеозапись опубликована на Youtube-канале фонда.

«Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум», — пояснила Георгиева.

Однако, по ее словам, мировой экономике не грозит банковский кризис образца 2008 года, несмотря на проблемы в банковском секторе в США и Швейцарии.

Ранее всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России на 2023 год с -3,3% до -0,2%. Изменение прогноза было связано с превзошедшими прежние прогнозы показателями 2022 года.

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