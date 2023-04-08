Delfi: жители Литвы ездят за продуктами к Пасхе в Польшу из-за резкого роста цен

Из-за резкого роста цен в Литве жители страны вынуждены за продуктами на Пасхальный стол ездить в Польшу. Об этом сообщает Delfi.

По словам представителя портала Pricer.lt Пятраса Чепкаускаса, за исключением некоторых продуктов, цены на большинство товаров выросли практически на 30%. Например, десяток яиц в 2022 год стоили €0,79–0,89, а теперь самые дешевые обойдутся минимум в €1,35. Сахар же за год вырос в цене с €0,55 за кг до €0,99.

Он добавил, что теперь часть жителей Литвы вынуждены ездить за покупками в Польшу, так как там цены на продукты все еще дешевле, чем в Литве. При этом поиск более дешевых продуктов – тоже работа. Речь идет о том, что перед поездкой необходимо изучить акции и запланировать необходимые покупки.

Представитель Pricer.lt добавил, что сейчас жители Литвы стали покупать меньше продуктов. Кроме того, люди стараются выбирать при покупке более дешевые аналоги. Поэтому, в ближайшее время, остается только проверять в каком магазине какие цены, прежде чем совершить поход туда.

6 апреля сетевое издание Idnes со ссылкой на данные Чешского статуправления (ЧСУ) сообщило, что стоимость продуктов, которые используются для приготовления традиционных пасхальных изделий, в Чехии в апреле этого года выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.